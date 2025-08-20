САЩ санкционираха съдии и прокурори от Международния наказателен съд

САЩ обявиха, че ще наложат нови санкции на двама френски и канадски съдии, както и на двама прокурори от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес.

"Днес санкционирам Кимбърли Прост от Канада, Никола Гийо от Франция, Назхат Шамим Хан от Фиджи и Маме Мандиайе Нианг от Сенегал", за това, че "са участвали пряко в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва граждани на САЩ или Израел без съгласието на нито една от двете страни", каза американският държавен секретар Марко Рубио в изявление, цитиран от БТА.