Принц Уилям избра къща на 300 години за постоянен дом, ще плаща наем

Той ще е първият британски крал, който няма да живее в дворец

Твърди се, че принц Уилям е избрал “Форест лодж”, да за осигури спокойствие на семейството си.

Семейството на британския престолонаследник принц Уилям планира да посрещне Коледа в нов дом.

От двореца съобщиха, че той е избрал имението “Форест лодж”, което е част от големия парк на замъка “Уиндзор” край Лондон.

Става въпрос за триетажната жилищна постройка на повече от 300 г., която разполага с 8 спални, 6 бани и просторна трапезария. Била е ремонтирана основно за 1,5 млн. паунда през 2001 г., но в момента също се реновира, за да отговори на нуждите на новите си стопани.

Пазарната ѝ цена е около 16 млн. паунда,

а месечният наем е 15 хил. паунда.Уилям и съпругата му Кейт ще го плащат, тъй като имението е собственост на короната. Те ще финансират и ремонтните работи, които се извършват в него по тяхно желание.

Откакто къщата е придобита от короната през 1829 г., в нея са живели дворцови секретари, кочияши и помощници, но никога член на кралското семейство, камо ли престолонаследник. За да се случи това,

живеещи в съседни имоти хора са били помолени да ги напуснат

Засадени са били нови храсти и е поставена метална ограда, за да могат Уилям и Кейт да отглеждат децата си далеч от чужди погледи.

Английски медии разкриват, че те искат да превърнат имението в свой постоянен дом. Това означава, че принцът на Уелс може да се окаже първият британски монарх, който не живее в дворец, когато се възкачи на трона.

Баща му крал Чарлз III вече показа, че това е възможно. Той отказа да се пренесе напълно в Бъкингамския дворец, след като наследи короната от покойната си майка. Предпочете да остане в личната си резиденция “Кларънс хаус” в Лондон, а да го посещава само при официални поводи.

Уилям пък въобще няма намерение да се връща в британската столица. В търсене на по-спокойно място за отглеждане на трите си деца той пренесе семейството си в “Уиндзор” през 2022 г. Първоначално се нанесоха в “Аделейд котидж” – къща с четири спални, която също е част от огромния парк на замъка. Животът им в нея обаче не беше много щастлив. Сблъскаха се с редица предизвикателства – смъртта на кралица Елизабет II, диагнозата рак на крал Чарлз III и лечението на самата Кейт от онкологично заболяване.

Семейството се надява, че преместването им във “Форест лодж” ще им предложи ново начало, за да създадат щастливи спомени, разкриват дворцови източници. Според тях Уилям е твърдо

решен да държи съпругата си и трите им деца далеч от Бъкингамския дворец

А “Уиндзор” се е оказал идеалното място. Не само защото е на около 30 км от Лондон, а защото е близо и до родителите на Кейт. Уилям винаги е поддържал топли контакти с тях, но покрай болестта на съпругата си се е уверил, че тяхното участие и подкрепа в живота им са безценни за всички.