Израелската армия ликвидира 10 бойци на "Хамас" при атака в Газа

Израелската армия съобщи, че е убила 10 бойци на "Хамас" в Газа. Това се е случило, докато отблъсквала атака на въоръженото крило на ислямистката групировка, която твърди, че е убила няколко израелски войници, предаде АФП.

Израелските медии отбелязват, че такова нападение срещу войски в Газа е изключително необичайно от началото на войната през октомври 2023 г., след атаката на "Хамас" срещу Израел.

„Днес около 9 ч. местно време (06:00 GMT) над 15 терористи излязоха от няколко тунела до поста на 90-ти батальон в южния район на Хан Юнис," съобщи израелската армия, цитирана от БГНЕС.

Бойците извършили комбинирана атака с огнестрелно оръжие и противотанкови ракети, като някои проникнали в поста и били ликвидирани при директен бой и въздушна поддръжка. В резултат един израелски войник е тежко ранен, а двама други са с леки наранявания.

„Войските, в координация с израелските ВВС, ликвидираха 10 терористи при директен бой и въздушни удари," се посочва в съобщението, като осем други бойци са се оттеглили обратно в тунелите.

Журналистът Дорон Кадош от израелското военно радио определи атаката в Хан Юнис като „изключителна" от началото на войната, а Times of Israel я нарече „необичаен инцидент". Канал 12 съобщи, че нападението е било насочено към отвличане на войници.

Военните от Езедин ал-Касам, въоръженото крило на Хамас, заявиха, че „сутринта извършихме рейд срещу новоизграден вражески пост югоизточно от Хан Юнис", като нападателите са атакували охранителни танкове и къщи, където израелски войници са се укрепили. Някои бойци на "Хамас" проникнали в къщите и ликвидирали няколко войници на близка дистанция с леко оръжие и ръчни гранати, твърди се, че е убит и командир на танк.

„При пристигането на спасителните сили един от бойците на Касам се взриви сред войниците, причинявайки смърт и ранявания," добавят от "Хамас", без да споменават загуби сред собствените си бойци.

Израелската армия отрече да е имало самоубийствени атентатори сред бойците на "Хамас" или опит за отвличане на израелски войници.

"Хамас" е използвал често самоубийствени нападатели по време на Втората интифада в началото на 2000-те, но по време на настоящата война няма съобщени самоубийствени атаки срещу израелски войски в Газа. Организацията твърди, че е извършила опит за самоубийствена операция в Тел Авив през август 2024 г., при която загива един от бойците.