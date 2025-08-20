Товарен кораб потъна край остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Товарен кораб, плаващ под флага на Сиера Леоне, е потънал почти изцяло близо до пристанището Кириамади в североизточната част на остров Крит. Единствено носът му се вижда над водата, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на гръцките власти корабът, носещ името „MN KOSTAS“, е заседнал на картографиран риф в нощта на 24 юли, докато е превозвал голямо количество гипс от Сития (о-в Крит) за ливанската столица Бейрут, пише БТА.

След засядането на кораба 14-те членове на екипажа били откарани до пристанището в Сития, а фирма извършила операции по изпомпване на горивата и смазочните материали, разтоварване на товара и запечатване на отделенията на кораба.

Към момента властите са класифицирали кораба като потънал при корабокрушение, а на компанията, която е собственик на плавателния съд, е наредено да го отстрани заради рискове за корабоплаването.