ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Нанков за безводието: През последните 5 го...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21145336 www.24chasa.bg

Товарен кораб потъна край остров Крит

2092
Кораб Снимка: pixabay

Товарен кораб, плаващ под флага на Сиера Леоне, е потънал почти изцяло близо до пристанището Кириамади в североизточната част на остров Крит. Единствено носът му се вижда над водата, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

По информация на гръцките власти корабът, носещ името „MN KOSTAS“, е заседнал на картографиран риф в нощта на 24 юли, докато е превозвал голямо количество гипс от Сития (о-в Крит) за ливанската столица Бейрут, пише БТА.

След засядането на кораба 14-те членове на екипажа били откарани до пристанището в Сития, а фирма извършила операции по изпомпване на горивата и смазочните материали, разтоварване на товара и запечатване на отделенията на кораба. 

Към момента властите са класифицирали кораба като потънал при корабокрушение, а на компанията, която е собственик на плавателния съд, е наредено да го отстрани заради рискове за корабоплаването.

Кораб Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)