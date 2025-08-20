ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ураганът „Ерин“ заплашва да удари Северна Каролина

Ураганът „Ерин“ Снимка: Twitter/@MaxVelocityWX

Ураганът „Ерин“ се придвижва на север в Атлантическия океан на стотици километри от брега. Очаква се днес да предизвика бурни приливи по крайбрежието на щата Северна Каролина и други части от източното крайбрежие на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Националният център за наблюдение на ураганите предупреди, че пътищата в бариерните острови (подобни на лагуна - бел. ред.), малко над морското равнище, може да станат непроходими, тъй като вълните ще достигнат височина от 6 метра. Силното вълнение вероятно ще доведе до значителна ерозия на плажовете, се посочва в актуализацията от 8 ч. лятно източноамериканско време (15:00 ч. българско време).

Губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн обяви вчера извънредно положение и отпусна щатски средства и работна ръка, за да помогне по време на бурята и след нея.

Предупреждения за тропическа буря и бурни приливи са в сила и за други части от крайбрежието на Северна Каролина.

