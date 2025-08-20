ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ разположи 3 кораба с управляеми ракети край Венецуела

Венецуела Снимка: Pixabay

Край бреговете на Венецуела бяха разположени три американски бойни кораба, въоръжени с управляеми ракети. Причината е опит да се справят с латиноамериканските наркокартели.

Според анонимен източник в района ще бъдат изпратени още разузнавателни самолети, бойни кораби и подводница. Те могат да бъдат използвани и за извършване на удари по цели, ако бъде издадена заповед за това.

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че Венецуела ще защитава своята територия и мобилизира 4.5 милиона членове на венецуелските милиции, пише NOVA.

Това стана след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му от 25 на 50 милиона долара по обвинения, че ръководи един от големите наркокартели.

