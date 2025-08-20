Началниците на отбраната на НАТО потвърдиха подкрепата за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приоритет остава постигането на един справедлив, надежден и траен мир. Това написа началникът на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне в социалната мрежа "Екс", информира Ройтерс.

"Началниците на отбраната на държавите членки на НАТО проведоха чудесна и откровена дискусия по време на видеоконферентна среща, в която са обобщили резултатите на неотдавнашните разговори за конфликта в Украйна", допълни той, цитиран от БТА.

"Потвърдихме подкрепата си за Украйна", каза адмиралът.

Американският генерал Алексъс Гринкевич, върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа, също взе участие в разговорите, наред със своя колега генерал Дан Кейн, председател на Съвместното командване на силите на пакта.

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разкритикува усилията за договаряне на гаранции за сигурността на Украйна без участието на Москва, посочва Асошиейтед прес.

"Не можем да се съгласим с факта, че сега се предлага колективните въпроси за сигурността да се решават без Руската федерация. Това няма да проработи", каза Лавров, цитиран от РИА Новости.

Русия ще "защити (своите) легитимни интереси твърдо и безкомпромисно", добави руският външен министър на съвместна пресконференция в Москва с йорданския си колега Айман ас Сафади.