Макрон за израелската операция в Газа: Има риск целият регион да бъда погълнат от война

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за опасност от непрестанна война заради обявената израелска операция в ивицата Газа, предаде ДПА.

„Военната операция, която Израел подготвя в Газа, може да отведе до бедствие и за двете страни, като има риск целият регион да бъда погълнат от война”, написа Макрон в платформата „Екс” след преговори с краля на Йордания Абдула Втори и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси.

Френският президент повтори призива си за спиране на огъня в ивицата Газа, пише БТА.

Той също настоя за освобождаване на всички израелски заложници, широкообхватна операция за доставка на хуманитарна помощ за хората в Газа, разоръжаване на палестинската групировка „Хамас” и укрепване на палестинската автономна власт като необходими условия за слагане на край на войната.

Израел Кац, министърът на отбраната на Израел, е одобрил военния план за настъпление в град Газа, съобщиха по-рано редица медии.

Разрешението за военната операция бе дадено, въпреки че от „Хамас” казаха, че са дали пред международните посредници „положителен отговор“ на ново предложение за прекратяване на огъня в Газа.

През последните месеци Макрон засили критиките си към Израел заради действията му в ивицата. Президентът на Франция също така обеща да признае съществуването на палестинска държава, което беше остро разкритикувано от правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху.