Израел: Планът за завладяване на град Газа вече е в началната си фаза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планът за завладяване на град Газа вече е в началната си фаза. Това обяви говорител на израелските въоръжени сили. След сблъсък с бойци на "Хамас" израелците са заели покрайнините на най-голямото селище в едноименния палестински анклав.

По-рано днес израелските власти свикаха в армията около 60 хиляди резервисти, пише БНР.

Министърът на финансите - ултранационалистът Бецалел Смотрич, обяви край на идеята за палестинска държава, след като одобри окончателно мащабен проект за колонизация на Западния бряг. Проектът, който предвижда изграждането на повече от 3 хиляди жилища за еврейски заселници, разсича на две територията и я изолира от Източен Ерусалим, който палестинците искат за своя столица.