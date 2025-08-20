ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 13 декември догодина частник може да ни вози с ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21146103 www.24chasa.bg

Израел: Планът за завладяване на град Газа вече е в началната си фаза

1764
Израелски танк Снимка: Ройтерс

Планът за завладяване на град Газа вече е в началната си фаза. Това обяви говорител на израелските въоръжени сили. След сблъсък с бойци на "Хамас" израелците са заели покрайнините на най-голямото селище в едноименния палестински анклав.

По-рано днес израелските власти свикаха в армията около 60 хиляди резервисти, пише БНР.

Министърът на финансите - ултранационалистът Бецалел Смотрич, обяви край на идеята за палестинска държава, след като одобри окончателно мащабен проект за колонизация на Западния бряг. Проектът, който предвижда изграждането на повече от 3 хиляди жилища за еврейски заселници, разсича на две територията и я изолира от Източен Ерусалим, който палестинците искат за своя столица.

Израелски танк Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)