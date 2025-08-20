Откриха смъртоносна мозъкоядна амеба в чешмяната вода в Австралия

Един от най-опасните микроорганизми на Земята, Naegleria fowleri, носещ прякора „мозъкоядна амеба" поради почти 100% смъртността, която причинява, е бил открит в пречистената питейна вода, доставяна в два града в Австралия.

След като тестове установиха наличието на този смъртоносен микроорганизъм в питейната вода на Чарлвилл и Аугатела, в градовете в щата Куинсланд беше издадено предупреждение за общественото здраве.

„Общинският съвет на Мъруе Шейър съветва жителите и посетителите на Чарлвилл и Аугатела, че в градските водоизточници наскоро е открит Naegleria fowleri, рядък, но потенциално опасен организъм", се посочва в предупреждението за общественото здраве.

„Това откритие е резултат от цялостен проект за качеството на водата, поръчан от здравните власти на Куинсланд и проведен от университет в Куинсланд", се добавя в него.

Въпреки че Австралия е известна като дом на някои от най-опасните видове на планетата, смъртността при срещи с повечето от тях е изненадващо ниска.

Това се дължи на редица фактори, сред които противоотрови за змии и паяци и добри спасителни служби.

Сблъсъкът с морски крокодил (Crocodylus porosus) е смъртоносен в около 63% от случаите, докато около 24% от ухапванията от акули между 2020 и 2022 г. са били фатални.

Това прави змиите, паяците, „солените" крокодили и акулите по-добри животни, с които да се сблъскате, отколкото N. fowleri.

Този микроорганизъм преминава през носната кухина и пробива костната крибриформна пластина, която разделя носа и мозъка, за да достигне до обонятелния булб. Това е пряк път към мозъка.

Там той преминава в режим на трофозоит (формата, в която се храни) и започва да разгражда клетките.

Не случайно се нарича „амеба, която яде мозъка". Веднъж попаднала в мозъка, N. fowleri се обвива около невроните и глиалните клетки и ги усвоява (фагоцитоза), като освобождава ензими, които разтварят клетъчните мембрани и връзките между клетките.

Това предизвиква оксидативен стрес и клетъчна лиза (експлозия на клетките), както и екстремна възпалителна реакция от имунните клетки.

Тази инфекция, известна като първична амебна менингоенцефалит (ПAM), причинява тежко възпаление и увреждане на тъканите, тъй като мозъкът се наводнява с бели кръвни клетки и цитокини. В крайна сметка това бързо води до тежък менингит, енцефалит и оток – подуване на мозъка – което причинява кома и обикновено води до смърт в рамките на 7 до 10 дни, пише БГНЕС.

Изследвания на тъкани, взети от пациенти с ПАМ, показват, че мозъчната тъкан не е само увредена, а напълно унищожена, изпълнена с амеби, мъртви клетки и остатъци от възпалението.

В крайна сметка, това не е нещо, с което искате да се сблъскате – и не е ендемично за Австралия. В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са докладвали 167 известни случая на ПAM между 1962 и 2024 г. Според CDC 97% от случаите с тази рядка, но смъртоносна инфекция са фатални.

Все пак не е често срещано този микроскопичен унищожител на мозъка да се намира в питейната вода. N. fowleri обикновено се среща в топла, необработена сладка вода и почва, така че повечето инфекции са резултат от дейности като плуване и гмуркане – всичко, при което главата ви е потопена.

N. fowleri не може да оцелее в солена вода, нито може да зарази някого просто чрез пиене или пране на дрехи в заразена вода.

„Рискът за обществото е минимален, стига хората да не позволяват на водата да влезе в носа им, когато се къпят или си мият лицето", заяви говорител на здравните власти в Куинсланд по повод на скорошното откриване.

Миналата седмица жител на Мисури беше приет в интензивно отделение, след като се заразил по време на водни ски. Месец по-рано 12-годишно момче се зарази и почина, след като плувало в езеро по време на почивка в Южна Каролина.

Признаците на инфекция се появяват бързо и са трудно да бъдат пропуснати: висока температура, силно главоболие, объркване, умора, гадене и повръщане, халюцинации, промяна в обонянието и вкуса, и дори гърчове – които започват ден след като амебата е проникнала в носната кухина.

Учените все още не знаят защо инфекцията е рядка дори в райони с висока експозиция.

Има варианти за лечение – противогъбичното амфотерицин В, заедно с други лекарства и интервенции като хипотермия и стероиди – но това е надпревара с времето, която, за съжаление, е срещу нас, поради бързината, с която организмът достига мозъка.

Все още не е известно как N. fowleri е проникнал в пречистената вода на австралийските градове и в момента това се разследва. Официалните здравни препоръки са основно да се пази вода далеч от носа.

„Не позволявайте вода да попадне в носа ви, когато се къпете или си миете лицето", продължава изявлението на местните власти, добавяйки списък с превантивни мерки.

„Наблюдавайте децата, когато се къпят и си мият лицето, за да не попадне вода в носа им; не позволявайте на децата да си играят без надзор с маркучи или пръскачки и ги научете да не пръскат вода в носа си", се добавя в него

Въпреки това, инфекцията остава рядка, но рискът не е нулев; очаква се амебата да стане по-разпространена и по-малко сезонна поради затоплянето на водите в резултат на климатичните промени.

Неотдавнашно проучване установи, че от около 400 случая, идентифицирани към момента – най-много в САЩ, след това в Пакистан, Мексико, Индия и Австралия – 92% са с фатален изход.

През април учени публикуваха ново проучване, което актуализира знанията ни за N. fowleri в списанието Journal of Infection and Public Health.