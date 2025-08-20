Служители в САЩ призоваха здравния министър да спре да разпространява лъжи за ваксините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици настоящи и бивши служители на американските здравни агенции обвиниха в отворено писмо здравния министър на президента Доналд Тръмп – скептично настроения към ваксините Робърт Кенеди-младши, че ги е изложил на риск, като разпространява фалшива информация за ваксините. Това предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това обвинение бе отправено близо две седмици след извършването на въоръжено нападение срещу централата на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (ЦКПЗ) - водещата здравна агенция на САЩ.

На 8 август мъж, който остро се противопоставя на ваксините срещу КОВИД-19, нападна няколко сгради на ЦКПЗ в град Атланта в югоизточната част на САЩ и уби полицай, който се опита да го спре. На мястото са открити повече от 500 гилзи.

Това нападение "не е случайно", заявиха здравните служители в отвореното писмо и посочват, че то е извършено на фона на "нарастващо недоверие към обществените институции, подхранвано от политизирана реторика, която превръща специалистите в областта на общественото здравеопазване – някога смятани за надеждни експерти – в мишени на демонизиране".

Явление, което министър Робърт Кенеди-младши, който редовно разпространява фалшива информация за ваксините и обвинява оглавяваните от него агенции в корупция, подхранва, добавят те.

Робърт Кенеди-младши "е съучастник в демонтирането на американската здравна инфраструктура и застрашава държавното здравеопазване като постоянно разпространява дезинформация по здравни въпроси", пише в писмото, в което се настоява министърът да спре да прави тези изявления.

Откакто пое поста племенникът на убития президент Джон Кенеди направи редица шокиращи изявления, особено за ваксините, които противоречат на научния консенсус. Този скептицизъм беше осъден от много експерти.

На този фон беше разпространена петиция, призоваваща Конгреса здравният министър да бъде подложен на процедура по импийчмънт, която до днес е събрала над 12 600 гласа.

По-рано и други отворени писма, подписани от служители във федерални агенции, изискваха действия от администрацията на Тръмп.