Част от висшите военни лидери още обсъждат сигурността на Украйна във Вашингтон

Темата за гаранциите за сигурност не е била обсъдена подробно на видеоконференцията на всички началници Снимка: Pixabay

Малка група от висши военни лидери продължава дискусиите във Вашингтон за разработване на варианти за гаранции за сигурността на Украйна. Това предаде Ройтерс, малко след като бе проведена виртуална среща в по-голям формат.

Американският генерал Дан Кейн, председателят на Съвместното командване на силите на пакта, проведе разговори, в които участваха шестима началници на Генерални щабове на страни членки на НАТО, пише БТА.

Темата за гаранциите за сигурност не е била обсъдена подробно на видеоконференцията на всички началници на отбраната на НАТО по-рано през деня.

Очаква се да бъдат свикани допълнителни срещи на началниците на Генерални щабове в по-широк формат, за да бъдат обсъдени вариантите, предложени от по-малки групи. Не е определена времева рамка за края на дискусиите, тъй като окончателното решение ще бъде взето от политическите лидери.

Темата за гаранциите за сигурност не е била обсъдена подробно на видеоконференцията на всички началници Снимка: Pixabay

