ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишният, пострадал в Слънчев бряг, е пуснат н...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21146502 www.24chasa.bg

Солун с мерки срещу безразборното паркиране на тротинетки из града

1312
Гледка към Солун СНИМКА: АРХИВ

Местните власти в Солун разпоредиха на компаниите за отдаване под наем на електрически тротинетки да подадат заявления за определени места за паркиране, които ще поберат до 800 тротинетки, съобщи БТА, позовавайки се на гръцкото издание „Катимерини“.

Мярката е част от новата политика, насочена към ограничаване на безразборното паркиране в пристанищния град.

Съгласно правилата, които влизат в сила с актуализирания Закон за движение по пътищата на Гърция на 13 септември, тротинетките, оставени извън одобрените зони, ще бъдат конфискувани, а на операторите ще бъдат наложени глоби.

„Решени сме да сложим край на окупацията на общественото пространство от тротинетките, изхвърляни безразборно из целия град. Ще бъдат определени правила и трябва да се спазват. Ако някои настояват да ги нарушават, ще преоценим позицията си“, каза кметът Стелиос Агелудис.

Гледка към Солун СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)