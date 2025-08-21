Солун с мерки срещу безразборното паркиране на тротинетки из града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Местните власти в Солун разпоредиха на компаниите за отдаване под наем на електрически тротинетки да подадат заявления за определени места за паркиране, които ще поберат до 800 тротинетки, съобщи БТА, позовавайки се на гръцкото издание „Катимерини“.

Мярката е част от новата политика, насочена към ограничаване на безразборното паркиране в пристанищния град.

Съгласно правилата, които влизат в сила с актуализирания Закон за движение по пътищата на Гърция на 13 септември, тротинетките, оставени извън одобрените зони, ще бъдат конфискувани, а на операторите ще бъдат наложени глоби.

„Решени сме да сложим край на окупацията на общественото пространство от тротинетките, изхвърляни безразборно из целия град. Ще бъдат определени правила и трябва да се спазват. Ако някои настояват да ги нарушават, ще преоценим позицията си“, каза кметът Стелиос Агелудис.