Ким Чен Ун похвали героичните си войски, участвали в боевете на Русия срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун похвалил "героичните" севернокорейски войски, сражавали се на страната на Русия във войната срещу Украйна. Той направил това по време на среща с офицери, участвали в задграничната операция на армията, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Ким "оцени високо техните подвизи, извели до победата бойните подразделения на нашите въоръжени сили, които взеха участие в операциите за освобождението на Курска област в Русия", допълва КЦТА.

Ким Чен-ун и Путин СНИМКА: Официалният сайт на Путин

Северна Корея изпрати над 10 000 войници, за да помогне на Москва във войната ѝ в Украйна, и по оценки на южнокорейското разузнаване планира да изпрати нов контингент.

Ким и руският президент Владимир Путин сключиха през юни миналата година договор за стратегическо сътрудничество, който включва и отбранителен пакт между двете държави.

Преди срещата на Путин с американския му колега Доналд Тръмп севернокорейският лидер имаше телефонен разговор с руския президент, в който Ким потвърди пълната си подкрепа за Москва.

По-рано Ким почете паметта на севернокорейските войници, загинали в бой във войната в Украйна. Той уви церемониално ковчезите им в националния флаг и положи ръце върху телата им. Ким рядко участва в публични прояви от такъв тип, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нашата армия е героична. Нашата армия показа в пълна степен уникалните си качества. Тези резултати затвърдиха реномето ѝ на най-силната армия в света", посочи Ким, цитиран от КЦТА.