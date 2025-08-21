ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия критикува Израел за изграждането на нови жи...

Канцеларията на Зеленски: Обсъждаме с НАТО военния компонент от гаранциите за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак съобщи, че е в ход работата по военния компоннт на гаранциите за сигурността на Украйна при евентуално споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Екипите ни, преди всичко военните, започнаха активна работа по военния компонент на гаранциите за сигурността", написа на английски в Екс Ермак след среща между съветници по националната сигурност, представляващи западни страни и НАТО.

По думите на Ермак Украйна работи със съюзниците си и върху план какво да се прави, "ако Русия продължи да протака приключването на войната и да пречи на договорянето на споразумения в двустранните и тристранни лидерски формати".

По-рано западен официален представител каза пред Ройтерс, че след края на видеоконферентна среща в по-широк формат малка група висши военни е продължила обсъжданията във Вашингтон за набелязване на възможни варианти за гарантиране на сигурността на Украйна.

