Литва готова да участва с боици и техника във всяка мироопазваща операция в Украйна

Литва би подпомогнала със сили и техника всяка мироопазваща мисия в Украйна, каза в телевизионно интервю президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс.
"Готови сме да предоставим толкова войници и техника за мироопазване, колкото разреши парламентът", посочи той пред местния частен телевизионен канал TV3.
В рамките на усилената дипломация за прекратяване на войната западните страни обсъждат възможността да изпратят мироопазващи сили в Украйна, в случай че Москва и Киев се договорят за мир, припомня БТА.