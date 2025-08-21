Литва готова да участва с боици и техника във всяка мироопазваща операция в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Литва би подпомогнала със сили и техника всяка мироопазваща мисия в Украйна, каза в телевизионно интервю президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс.

"Готови сме да предоставим толкова войници и техника за мироопазване, колкото разреши парламентът", посочи той пред местния частен телевизионен канал TV3.

В рамките на усилената дипломация за прекратяване на войната западните страни обсъждат възможността да изпратят мироопазващи сили в Украйна, в случай че Москва и Киев се договорят за мир, припомня БТА.