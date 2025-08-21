ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литва готова да участва с боици и техника във всяка мироопазваща операция в Украйна

Гитанас Науседа Снимка: Facebook/Gitanas Nausėda

Литва би подпомогнала със сили и техника всяка мироопазваща мисия в Украйна, каза в телевизионно интервю президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс.

"Готови сме да предоставим толкова войници и техника за мироопазване, колкото разреши парламентът", посочи той пред местния частен телевизионен канал TV3. 

В рамките на усилената дипломация за прекратяване на войната западните страни обсъждат възможността да изпратят мироопазващи сили в Украйна, в случай че Москва и Киев се договорят за мир, припомня БТА.

