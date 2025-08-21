Бразилската полиция обвини бившия президент Болсонаро, че щял да избяга в Аржентина

Съобщения, открити в мобилния телефон на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, показват, че той е възнамерявал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище от нейния лидер Хавиер Милей. Това обясни бразилската полиция, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Според доклад от 170 страници на федералните органи на реда следователите разполагат с чернова на молба от Болсонаро до аржентинското правителство с дата 10 февруари 2024 г. Бившият президент запазил документа на телефона си два дни, след като властите претърсили кабинета му като част от разследването за предполагаем опит за държавен преврат срещу него, съобщава БТА.

"Аз, Жаир Болсонаро, моля Ваше Превъзходителство за предоставяне в спешен порядък на политическо убежище от страна на Аржентина, тъй като съм подложен на политическо преследване в Бразилия и се страхувам за живота си", написал бразилският лидер.

На 12 февруари, както се твърди, той е прекарал две нощи в унгарското посолство в Бразилия, което подхрани спекулации сред критиците му, че може да се е опитал да избегне ареста.

Следователите от федералната полиция допълват, че решението на Болсонаро да наруши охранителните мерки при домашния си арест, и да разпространява информационно съдържание сред хора от обкръжението си "е имало за цел да нанесе пряк удар върху демократичните институции на Бразилия, по-специално на Върховния съд и дори на бразилския Конгрес".

Болсонаро е подсъдим за предполагаем опит за държавен преврат, а вчера органите на реда официално обвиниха него и един от синовете му във възпрепятстване на правосъдието по същото дело.

Полицията предприе действия и срещу Силас Малафая, евангелистки пастор, който е убеден привърженик на Болсонаро. Разследващите иззеха паспорта му, но засега той остава без официално повдигнати обвинения във възпрепятстване на правосъдието.