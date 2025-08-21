Италия критикува Израел за изграждането на нови жилищни сгради на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни разкритикува плана на Израел за изграждането на нови жилищни сгради на окупирания Западен бряг, съобщи БТА

Израел одобри вчера ключовия проект, който според критиците си може да доведе до разделяне на палестинския анклав на две части и да затрудни създаването на евентуална палестинска държава с териториален континуитет.

Антонио Таяни окачестви израелския план като "неприемлив", "противоречащ на международното право" и създаващ риск за "окончателно компрометиране на решението с две държави".

Решението с две държави е "цел, за която италианското правителство продължава да работи с убеждение", заяви Таяни в социалната мрежа "Екс".