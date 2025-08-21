ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Италия критикува Израел за изграждането на нови жилищни сгради на Западния бряг

Антонио Таяни Снимка: Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни разкритикува плана на Израел за изграждането на нови жилищни сгради на окупирания Западен бряг, съобщи БТА

Израел одобри вчера ключовия проект, който според критиците си може да доведе до разделяне на палестинския анклав на две части и да затрудни създаването на евентуална палестинска държава с териториален континуитет.

Антонио Таяни окачестви израелския план като "неприемлив", "противоречащ на международното право" и създаващ риск за "окончателно компрометиране на решението с две държави".

Решението с две държави е "цел, за която италианското правителство продължава да работи с убеждение", заяви Таяни в социалната мрежа "Екс".

Антонио Таяни

