Уганда не се е съгласявала да приема депортирани мигранти от САЩ

Високопоставен представител на Уганда отрече информация, разпространена от американска медия, че страната се е съгласила да приема депортирани от САЩ мигранти, предаде Ройтерс.

Според него Уганда не разполага с нужната инфраструктура и условия, за да поеме подобен ангажимент.

По-рано Си Би Ес Нюз съобщи, позовавайки се на вътрешни документи на американското правителство, че Вашингтон е постигнал споразумения с Уганда и Хондурас за връщане на мигранти в страни, в които те не са граждани, като част от засилените мерки за депортация, припомня БТА.

"Доколкото ми е известно, не сме сключвали подобно споразумение. Нямаме нужната база и инфраструктура, за да приемем незаконни имигранти", заяви министърът на външните работи на Уганда Окело Орием.

Към този момент правителството на Хондурас не е дало коментар по случая. Администрацията на президента Доналд Тръмп цели да депортира милиони имигранти, влезли незаконно в страната, и работи активно за увеличаване на трансферите към трети държави. В миналото САЩ вече са изпращали осъдени престъпници в държави като Южен Судан и Есватини.

Според Си Би Ес договорите с Уганда и Хондурас са базирани на разпоредба от американското имиграционно законодателство, която позволява на търсещи убежище да бъдат пренасочвани към трети страни, ако САЩ преценят, че тези държави могат да разгледат молбите им справедливо.

Уганда, която е съюзник на САЩ, вече приютява близо два милиона бежанци и кандидати за убежище, повечето от които идват от съседни държави като Демократична република Конго, Южен Судан и Судан.