Илие Боложан заминава в Молдова на първо посещение като премиер на Румъния

Румънският премиер Илие Боложан заминава в събота на посещение в Република Молдова, където ще се срещне с молдовския си колега Дорин Речан, съобщава телевизия Диджи 24.

Според съобщение на правителството разговорите между министър-председателите на двете съседни страни ще бъдат фокусирани върху проектите, финансирани от Румъния, както и върху "европейската интеграция на Република Молдова", предава БТА.

"Премиерът Илие Боложан ще осъществи в събота, 23 август, работно посещение в Република Молдова - първото посещение в качеството му на премиер на Румъния. Програмата ще включва серия от дейности съвместно с премиера на Република Молдова Дорин Речан. Дискусиите ще бъдат фокусирани върху основните теми и проекти за сътрудничество в двустранния дневен ред, включително проекти с финансиране от Румъния чрез безвъзмездни средства, както и аспекти, свързани с европейската интеграция на Република Молдова", се посочва в съобщението.

В качеството на временен президент на Румъния Илие Боложан посети Кишинев на 1 март 2025 г., когато се срещна с президента на Молдова Мая Санду, напомня Диджи 24.