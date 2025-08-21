ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21147056 www.24chasa.bg

Няколко ранени и десетина сгради повредени след руска атака по Лвов

1252
Град Лвов снимка pixabay

Комбинирана руска атака срещу Лвов рани няколко души и нанесе щети на десетина жилищни сгради, обясни във фейсбук кметът на украинския град Андрий Садови, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"Нощта в Лвов беше шумна. Врагът извърши комбинирана атака, като използва дронове "Шахед" и ракети", написа Садови, съобщава БТА.

По предварителна информация, има ранени местни жители. При атаката са повредени десетина жилищни сгради - изпочупени са прозорци и има нанесени щети на покриви. Спешните служби работят на място.

Садови каза още, че вследствие на нападението са избухнали пожари и че се готви заседание на комисията за справяне с извънредните ситуации.

Руските сили извършиха масирана комбинирана атака срещу Украйна тази нощ, при която бяха използвани ракети и дронове. Въздушна тревога бе обявена на много места в цяла Украйна, отбелязва Укринформ.

