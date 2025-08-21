ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Германец на 77 обвинен в опит за контрабанда на 4 кг кокаин в Австралия

1004
Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Възрастен германски гражданин е обвинен в опит за контрабанда на четири килограма кокаин в Австралия в багажа си, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

77-годишният мъж е кацнал в Пърт с международен полет на 8 август с малък куфар и раница, съобщи австралийската федерална полиция.

Служители на Австралийската гранична служба откриха две по-малки куфарчета в раницата – всяко с прикрита вложка, пълна с бял прах, който след тестване се оказа кокаин, казаха от федералната полиция, предава БТА.

Мъжът се е опитал да пренесе общо четири килограма кокаин, който би могъл да бъде продаден за около 1,3 милиона австралийски долара (840 хиляди щатски долара), по думите на полицията.

Германецът е обвинен в контрабанда на търговско количество гранично контролирано вещество, за което се предвижда максимално наказание доживотен затвор.

