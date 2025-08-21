33 000 души протестираха в Сърбия срещу антиправителствените блокади в страната

Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич съобщи, че в 49 населени места и общини снощи са се провели митинги на граждани, противопоставящи се на антиправителствените блокади в Сърбия, обхванали страната, след като през ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад падна козирката на гарата и отне живота на 16 души, информират сръбските медии.

Дачич каза още, че според полицейските оценки в тези митинги са участвали около 33 000 души, като подчерта, че всичко е преминало мирно, без нито един инцидент, предава БТА.

„Най-голям брой хора са се събрали в Панчево – 4650 според полицейските оценки. Всичко е преминало мирно в цяла Сърбия, във всички 49 града и общини, всичко е преминало мирно без нито един инцидент. Наистина бихме искали всеки митинг да преминава така“, подчерта снощи на пресконференция в Белград Дачич, цитиран от агенция ТАНЮГ.

Той добави, че няма пострадали граждани или полицаи.

„Това е индикация, че ако намеренията са добри, всичко може да мине гладко“, каза министърът.

Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш министър-председател на Сърбия Милош Вучевич покани вчера гражданите да се присъединят към контрапротеста, а вицепремиерът и финансов министър Синиша Мали обяви, че "в подобни събирания няма политика" и очаква 20 000 души да подкрепят възвръщането на страната към нормалния ритъм на живот.

Дачич каза още, че организаторът на тези митинги – Центърът за социална стабилност, е обявил, че митинги срещу блокадите ще се проведат и през следващите дни, най-вероятно в събота, на около 80 места от 18:30 часа.

Вълна от социално недоволство обхвана цялата страна след трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато се срути козирката на жп гарата в града и уби 16 души. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.