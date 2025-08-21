Един убит и двама ранени при руска атака по Лвов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек бе убит и двама бяха ранени при руска комбинирана атака срещу украинския град Лвов тази нощ. Това заяви в комуникационното приложение "Телеграм" областният управител на Лвовска област Максим Козицки, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"По предварителна информация, вследствие на комбиниран удар, при който бяха използвани дронове и крилати ракети, един човек бе убит и двама бяха ранени. На десетина жилищни сгради са нанесени щети", написа Козицки.

За атаката срещу Лвов по-рано съобщи кметът на украинския град Андрий Садови, припомня БТА.

"Нощта в Лвов беше шумна. Врагът извърши комбинирана атака, като използва дронове "Шахед" и ракети", написа Садови.

Кметът съобщи за ранени в резултат на атаката.

Съобщено бе също, че при атаката са изпочупени прозорци на жилищни сгради и че има нанесени щети на покриви. Спешните служби работят на място.

Садови каза още, че вследствие на нападението са избухнали пожари и че се готви заседание на комисията за справяне с извънредните ситуации.

Руските сили извършиха масирана комбинирана атака срещу Украйна тази нощ, при която бяха използвани ракети и дронове. Въздушна тревога бе обявена на много места в цяла Украйна, отбелязва Укринформ.