Жена уби две от децата и неизлечимо болния си мъж, застреля се в красивия си дом (Видео, снимки)

Жена в затруднено положение от Ню Хемпшир, Великобритания, е застреляла две от децата си и съпруга си, а след това се е самоубила.
34-годишната Емили Лонг е била намерена мъртва заедно със съпруга си Райън и две от децата им - 8-годишния Паркър и 6-годишния Райън, в красивия им дом в Ню Хемпшир в понеделник вечерта. Най-малкото им дете, на 3 години, е открито невредимо.
Тя документирала борбата на съпруга си с терминален рак на мозъка в поредица от все по-тревожни видеоклипове в "ТикТок". В тях тя споделяла, че психическото й здраве е в разруха и че е в дълбока депресия.
Новите резултати от аутопсията потвърдиха, че Емили е починала от един единствен изстрел в главата, което е определено като самоубийство. Двете й деца са починали в резултат на единствен изстрел в главата, което е било определено от съдебния лекар като убийство. Съпругът на Емили е получил множество огнестрелни рани и смъртта му също е определена като убийство.
Медицинският експерт е заявил пред "Дейли мейл", че въз основа на наличната към момента информация изглежда, че в ранните часове на понеделник, 18 август 2025 г., Емили е взела пистолет от жилището си и е причинила смъртта на Райън Лонг и двете си деца, Паркър и Райън. Веднага след това е отнела живота си.
Докато разследващите се запознават с различни проблеми, които са съществували в дома по време на въпросния инцидент, хората трябва да избягват да спекулират, че този инцидент е бил причинен от една единствена причина или стресиращ фактор.
Оцелялото дете сега е под опеката на близките си, докато разследването продължава.
В "ТикТок" Емили разказвала за преживяванията на семейството си, след като на съпруга й била поставена диагноза глиобластома, агресивна форма на рак на мозъка. Диагнозата му била терминална.
В последния си видеоклип, споделен само два дни преди смъртта им, Емили обяснява, че тя и децата й се борят с диагнозата на съпруга й, но че е решена да подобри психическото си здраве.
"Всичко, което искам, е да се скрия под одеялото с децата си, но това не е здравословно за тях и не е здравословно за мен. Решена съм да създам нормалност", казва тя.
В клиповете си тя е говорила за мъката си, която изпитва, когато трябва да каже на децата си, че диагнозата на Лонг е терминална. Тя обяснява, че двете й по-големи деца разбират състоянието по-добре от най-малкото им дете.
На 11 май Емили качва видеоклип с надпис: „Искате ли да видите как някой се разпада пред очите ви? Кълна се, този рак ще ме съсипе."
Райън е бил психолог в средното училище „Ойстър Ривър" в Дърам, а Емили работила като оперативен директор в ресторантската верига Wing-Itz.