Жена уби две от децата и неизлечимо болния си мъж, застреля се в красивия си дом (Видео, снимки)

Жена в затруднено положение от Ню Хемпшир, Великобритания, е застреляла две от децата си и съпруга си, а след това се е самоубила.

34-годишната Емили Лонг е била намерена мъртва заедно със съпруга си Райън и две от децата им - 8-годишния Паркър и 6-годишния Райън, в красивия им дом в Ню Хемпшир в понеделник вечерта. Най-малкото им дете, на 3 години, е открито невредимо. Emily Long Madbury, NH Obituary: Mom, dad, and two kids died in murder-suicide

New Hampshire State Police responded around 8:21 p.m. Monday Ryan Long, 48; his wife Emily Long, 34; and their children, Parker, 8, and Ryan, 6, all dead from gunshot https://t.co/Y65lEfKblx pic.twitter.com/xhsy7JGKSq — James Tasha (@JamesTasha32452) August 19, 2025

Тя документирала борбата на съпруга си с терминален рак на мозъка в поредица от все по-тревожни видеоклипове в "ТикТок". В тях тя споделяла, че психическото й здраве е в разруха и че е в дълбока депресия.

Новите резултати от аутопсията потвърдиха, че Емили е починала от един единствен изстрел в главата, което е определено като самоубийство. Двете й деца са починали в резултат на единствен изстрел в главата, което е било определено от съдебния лекар като убийство. Съпругът на Емили е получил множество огнестрелни рани и смъртта му също е определена като убийство. 🚨 #Madbury, NH Tragedy: Aug 18



• 4 family members found dead in home (suspected murder-suicide)

• Ryan Long (48), Emily Long (34), children Parker (8) & Ryan (6)

• Toddler survived unharmed

• All shot; autopsies pending

• Police: no public threat#BIGBANG #CRFES #ifkgbg pic.twitter.com/MrwGOmfKmv — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 20, 2025

Медицинският експерт е заявил пред "Дейли мейл", че въз основа на наличната към момента информация изглежда, че в ранните часове на понеделник, 18 август 2025 г., Емили е взела пистолет от жилището си и е причинила смъртта на Райън Лонг и двете си деца, Паркър и Райън. Веднага след това е отнела живота си.

Докато разследващите се запознават с различни проблеми, които са съществували в дома по време на въпросния инцидент, хората трябва да избягват да спекулират, че този инцидент е бил причинен от една единствена причина или стресиращ фактор.

Оцелялото дете сега е под опеката на близките си, докато разследването продължава.

В "ТикТок" Емили разказвала за преживяванията на семейството си, след като на съпруга й била поставена диагноза глиобластома, агресивна форма на рак на мозъка. Диагнозата му била терминална.

В последния си видеоклип, споделен само два дни преди смъртта им, Емили обяснява, че тя и децата й се борят с диагнозата на съпруга й, но че е решена да подобри психическото си здраве.

"Всичко, което искам, е да се скрия под одеялото с децата си, но това не е здравословно за тях и не е здравословно за мен. Решена съм да създам нормалност", казва тя. We’ve become so blind to men’s potential for violence. Another white, suburban man Ryan Long 48, shooting his family 8/18 in Madbury, NH. Emily 34, Parker 8, Ryan 6. The killer described as “He touched a lot of lives. He was part of the fabric of the community.”#familicide pic.twitter.com/6SS6FegRfi — Chat In The Commons Podcast (@ChatInCommons) August 20, 2025

В клиповете си тя е говорила за мъката си, която изпитва, когато трябва да каже на децата си, че диагнозата на Лонг е терминална. Тя обяснява, че двете й по-големи деца разбират състоянието по-добре от най-малкото им дете. Mother shot, killed husband and two kids in Madbury murder-suicide, AG's Office says | Click on the image to read the full story https://t.co/m6YPnYyfgU — WMUR TV (@WMUR9) August 20, 2025

На 11 май Емили качва видеоклип с надпис: „Искате ли да видите как някой се разпада пред очите ви? Кълна се, този рак ще ме съсипе."

Райън е бил психолог в средното училище „Ойстър Ривър" в Дърам, а Емили работила като оперативен директор в ресторантската верига Wing-Itz.