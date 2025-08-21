Буря наводни хърватската част на полуостров Истрия, червени кодове в Северна Далмация и Риека

Силна буря удари снощи части от Истрия в Западна Хърватия, като най-сериозно пострада крайбрежния адриатически град Умаг, съобщи хърватският портал „Индекс“. Само за няколко часа там паднаха над 170 литра дъжд на квадратен метър, придружени от градушка, които наводниха улици и сгради. Автомобилите трудно се движеха по пътищата, а социалните мрежи бяха залети с видеокадри на пороите. В някои части на града земята побеля от лед, съобщава БТА.

Проливни дъждове засегнаха и Пореч (75 мм), Бузет и Буй (до 65 мм), докато в Южна Истрия валежите достигнаха около 10 мм. Дирекцията за гражданска защита съобщи за десетки сигнали от граждани за наводнени обекти, повдигнати капаци на шахти и прекъснато движение. Екипи на местните служби са се намесили незабавно.

Метеоролозите предупреждават за нова вълна нестабилно време, подчертава порталът. Днес най-рискови са районите на адриатическия град Риека и Северна Далмация, където е в сила червен код заради бурите, докато за останалата част от страната важат жълти и оранжеви предупреждения. Очакват се гръмотевични бури с поройни валежи, резки промени на вятъра и възможни градушки.

Дневните температури ще се движат между 23 и 28 градуса, а на изток и в Далмация ще достигат до 33 градуса. Вятърът ще е умерен до силен, в Адриатика – бурен от юг, с опасност от поява на пиявици.

Днес метеорологичната нестабилност ще се пренесе към Източна Хърватия и Далмация. Очакват се гръмотевични бури, локално по-интензивни, със силни валежи, бурни ветрове и възможност за градушка. В Далмация и на юг са възможни и поройни наводнения.

В петък със студен фронт от север ще нахлуе по-хладен въздух. В северна Адриатика ще се е налице бурен северен и северозападен вятър, а времето ще остане променливо с валежи и гръмотевици. Температурите ще се понижат, особено във вътрешността на страната.

Според Хърватската метеорологична служба нестабилното време ще продължи и през уикенда, но валежите постепенно ще намаляват. Възможни са обаче нови локални наводнения и пътни затруднения, особено в крайбрежните райони.