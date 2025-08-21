Нова Зеландия е изправена пред трудности със сигурността си заради шпиони от Китай, Русияи Иран

Нова Зеландия е изправена пред най-тежките предизвикателства за националната си сигурност от последните години, се казва в публикуван днес доклад на разузнавателните служби, цитиран от Ройтерс.

В доклада на Службата за сигурност и разузнаване на Нова Зеландия се посочва, че почти със сигурност има неразкрити шпионски дейности и че чуждестранни държави продължават да набелязват ключови организации, инфраструктури и технологии с цел кражба на чувствителна информация, съобщава БТА.

„Някои държави, сред които Китай, Русия и Иран, са готови да извършат тайни или измамни дейности, за да повлияят на дискусиите и решенията или да се сдобият с достъп до технологии и информация, които могат да им помогнат да постигнат тези цели... Нова Зеландия е била обект на някои от тези дейности“, се казва в доклада.

В частност Китай е особено „активен и мощен“ актьор в региона и е демонстрирал както желание, така и способност да извършва разузнавателни дейности, засягащи националните интереси на Нова Зеландия, се отбелязва в документа.

Говорител на китайското посолство в Нова Зеландия заяви, че съдържанието на доклада е напълно „непотвърдено и неоснователно, пропита с идеологически предразсъдъци и нагласа от времето на Студената война“.

Говорителят изтъкна, че Китай е готов да продължи да възприема Нова Зеландия като приятел и партньор, но при „неоснователни атаки“ ще предприеме, когато е необходимо, „решителни мерки за защита на нашите легитимни интереси“.

Докладът, озаглавен „Обстановката в Нова Зеландия по отношение на заплахите за сигурността“, се публикува ежегодно като част от усилията на правителството да информира населението за рисковете, пред които е изправена страната.

Нова Зеландия, която е част от разузнавателния съюз „Петте очи“, има все по-твърда реторика по отношение на нарастващото влияние на Китай в региона и повишаването на геополитическото напрежение. Нова Зеландия също така обяви днес, че ще похарчи 2,7 милиарда новозеландски долара (1,6 милиарда щатски долара) за укрепване на отбранителните си сили.

Генералният директор по сигурността и генерален директор на новозеландското разузнаване Андрю Хамптън каза, че заплахите трябва да се вземат много по-сериозно, отколкото в момента.

„Обстановката тук по отношение на заплахите се влошава и това има пряко влияние върху нашата безопасност и сигурност“, се казва в изявление на Хамптън, публикувано заедно с доклада.

Докладът също така обръща внимание на нарастващата заплаха от насилие и екстремизъм и пояснява, че най-вероятният сценарий за атака остава този с един извършител, радикализиран онлайн.

„Недоволството и поляризиращите въпроси в онлайн информационното пространство почти със сигурност подхранват подкрепата за редица идеологии на насилие и екстремизъм в Нова Зеландия“, се посочва в доклада.