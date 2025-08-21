ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Обновяваме 24 кални точки в 18 района. Пр...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21148009 www.24chasa.bg

Кристин Лагард: Американските мита забавят икономическия растеж на еврозоната

КМГ

1164
Кристин Лагард Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

„Заради влиянието от американските тарифни политики, икономическият растеж на еврозоната през третото тримесечие ще бъде забавен", това заяви директорът на ЕЦБ Кристин Лагард по време на бизнес комитет на Световния икономически форум, пише КМГ.

По думите й, световната икономика се сблъсква с различни предизвикателства. Въпреки че световната икономика поддържа растеж и икономиката на еврозоната също показва известна устойчивост, това се дължи главно на изкривяващото въздействие на политиките за високи тарифи. Лагард допълни, че растежът на индустриите с голям износ към САЩ е забавен през второто тримесечие, а през третото тримесечие тази тенденция ще продължи.

Кристин Лагард Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)