Китайски учени с напредък в борбата с аденомиозата

Китайски учени са все по-близо до лечението на аденомиоза, състояние, засягащо десетки милиони жени в репродуктивна възраст по цял свят, пише КМГ. Аденомиозата е често срещано гинекологично състояние, а основните му клинични прояви включват дисменорея, менорагия, хронична тазова болка и безплодие.

Понастоящем за лечение на това заболяване често се използва хормонална терапия, насочена към естрогенния и прогестероновия сигналинг. Въпреки че може да облекчи симптомите, тя също има сериозни странични ефекти като потискане на плодовитостта и остеопороза.

Китайски учени са идентифицирали пролактин рецептора като ключов фактор, водещ до аденомиоза. За първи път те демонстрираха, че анормалното активиране на сигнализирането на пролактин е пряко свързано с аденомиозата и потвърдиха потенциала на лекарствата с моноклонални антитела. Изследователите са завършили клинично изпитване на лекарство за ендометриоза, а резултатите от над сто пациенти показват безопасността и ефикасността му.

Проучването е проведено съвместно от изследователски екип от Пекинския университет, ръководен от Сяо Жуипин и Ху Синли, заедно с екипа на Джу Лан от болница „Пекински съюз за медицински колежи". Техните открития са публикувани в международното академично списание „Сигнална трансдукция и целева терапия".