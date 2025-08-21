Мероприятие на КМГ за културен обмен се проведе в Найроби

На 19 август в Найроби се проведе мероприятие за обмен в областта на хуманитарните науки под мотото „Ехото на мира", организирано от Китайската медийна група. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, взе участие в събитието чрез видеопослание. Над 200 гости от правителството, медии, мозъчни тръстове и университети на Кения участваха в мероприятието.

Шън Хайсюн заяви, че тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, пише КМГ.

„Трябва да запомним историята, за да защитим мира и справедливостта твърдо и да открием едно добро бъдеще. Мирът не е само дълбокото ехо на историята, но и общото очакване към бъдещето. Сега светът не е мирен, но нека да се учим от историята и заедно да създадем бъдеще, и общност на споделена съдба, за да се разпространи мирът в дома на човечеството", каза Шън Хайсюн.