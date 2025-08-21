За 7 месеца производството на електромобили в Пекин надхвърли нивото за цялата 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производството на електромобили в Пекин надхвърли 310 000 единици през първите седем месеца на 2025 г., надминавайки общото производство за цялата предходна година, съобщиха от Общинската служба по икономика и информационни технологии на Пекин, пише КМГ.

Само през юли производството е достигнало 52 000 бройки, което представлява увеличение от 140% в сравнение със същия период на миналата година.

Този растеж е очевиден в съоръжения като суперфабриката за автомобили на Xiaomi в технологичната зона за развитие на Пекин, където смените са денонощни, а роботизираните ръце не спират.

Нарастващите поръчки за популярни модели като SU7 и YU7 на Xiaomi са накарали компаниите да оптимизират производството чрез интелигентни технологични ъпгрейди, за да увеличат използването и ефективността на оборудването и да ускорят доставките.