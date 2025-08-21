ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж падна в Перловската река до Орлов мост, екипи ...

Времето София 32° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21148059 www.24chasa.bg

За 7 месеца производството на електромобили в Пекин надхвърли нивото за цялата 2024 г.

КМГ

1092
За 7 месеца производството на електромобили в Пекин надхвърли нивото за цялата 2024 г. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Производството на електромобили в Пекин надхвърли 310 000 единици през първите седем месеца на 2025 г., надминавайки общото производство за цялата предходна година, съобщиха от Общинската служба по икономика и информационни технологии на Пекин, пише КМГ.

Само през юли производството е достигнало 52 000 бройки, което представлява увеличение от 140% в сравнение със същия период на миналата година.

Този растеж е очевиден в съоръжения като суперфабриката за автомобили на Xiaomi в технологичната зона за развитие на Пекин, където смените са денонощни, а роботизираните ръце не спират.

Нарастващите поръчки за популярни модели като SU7 и YU7 на Xiaomi са накарали компаниите да оптимизират производството чрез интелигентни технологични ъпгрейди, за да увеличат използването и ефективността на оборудването и да ускорят доставките.

За 7 месеца производството на електромобили в Пекин надхвърли нивото за цялата 2024 г. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)