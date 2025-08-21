В Лхаса тържествено се отбеляза 60-годишнината от създаването на Тибетския автономен район

На 21 август около 20 000 души от разнообразни обществени кръгове и различни етноси в Тибетския автономен район се събраха на площад Потала в Лхаса, за да отбележат 60-годишнината от създаването на района. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин участва в честването, пише КМГ.

В приветствието си постоянният член на Политбюро на ЦК на ККП, председател на НК на КНПКС Уан Хунин заяви, че през септември 1965 г. е обнародвано създаването на Тибетския автономен район, което е голямо събитие в историята на Тибет. То е знак за великия успех на мирното освобождение и демократичната реформа в Тибет и историческия скок на социалната система в района. През последните шест десетилетия социално-икономическото развитие в Тибет се развива всестранно, успешно се практикува националната регионална автономия и се укрепва все повече обединението на етносите в района. Жизненият стандарт на хора от различните етноси се повишава, което демонстрира силата на ръководството на ККП и политическото предимство на социалистическата система. Празнуването завърши с голям масов парад, изпълнен с благоприятна празнична атмосфера.