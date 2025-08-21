Унгария готова да е домакин на руско-украински мирни преговори

Два пъти Унгария е предлагала да стане домакин на мирни преговори между Русия и Украйна и предложението все още е в сила, каза в разпространен днес във "Фейсбук" подкаст унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс и БТА.

Така министърът реагира на съобщенията, че Белият дом разглежда унгарската столица Будапеща като място за възможна тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп и колегите му от Русия и Украйна - Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Американската Сикрет Сървис подготвя среща на върха в централноевропейска държава, а Будапеща е на първо място в предпочитанията на Белия дом, съобщи във вторник изданието "Политико".

"Ако имат нужда от нас, сме готови да предложим съответните безпристрастни и безопасни условия за подобни мирни преговори. За нас ще е голямо удовлетворение, ако можем да допринесем за успеха на мирните преговори", каза Сиярто.

Министърът обаче опроверга медийните съобщения от вчера, включително на Ройтерс и "Блумбърг", че Доналд Тръмп се е обадил на унгарския премиер Виктор Орбан след срещата на върха в понеделник с украинския президент и европейски лидери, за да разговарят за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

"Искам да бъда пределно ясен, че подобен разговор не се е състоял", допълни Сиярто.

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп и Орбан са разговаряли в понеделник за преговорите между Киев и ЕС за присъединяване на Украйна към блока и са обсъдили също евентуална възможност Будапеща да стане домакин на разговори между Путин и Зеленски, посочва Ройтерс.