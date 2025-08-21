ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски съгласен да се срещне Путин, след като се договорят гаранциите за сигурност

2600
Украинският президент Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин. Но това ще се случи само след като страната му получи гаранции за сигурност. Зеленски спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за среща.

„Искаме да разберем архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на 7-10 дни. И въз основа на това разбирателство, се стремим да проведем тристранна среща и с президента на САЩ Доналд Тръмп", каза Зеленски, цитиран от NOVA.

„Швейцария, Австрия – съгласни сме... Турция е страна от НАТО и част от Европа. И там да се проведе, ние не сме против", каза той за възможните места за среща пред АФП.

