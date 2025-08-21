ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Овладян е пожарът край Дубровник, но в Босна и Херцеговина продължава да гори

Горски пожар

Под контрол е горският пожар, който вчера сутринта бушуваше в крайбрежния пограничен район на Босна и в района на хърватския адриатически град Дубровник, но все още е активен в Босна, потвърди снощи началникът на пожарната на Дубровнишко-Неретванската област Степан Симович, цитиран от босненската новинарска агенция ФЕНА и БТА.

„Обградихме мястото на пожара с пожарни маркучи и няма разпространение, но сме нащрек, защото може огънят да се възпламени отново от вятъра," каза Симович.

Най-малко 50 хектара са изгорели от хърватска страна в района на Дубровнишко-Неретванска област. Къщите не са застрашени и според Симович пожарът най-вероятно е започнал от хърватска страна и се е разпространил през границата в Босна и Херцеговина.

На мястото на пожара има тридесет пожарникари, а през деня противопожани самолети Канадеър също са гасили огъня, съобщава ХИНА. 

Горски пожар

