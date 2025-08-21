ВВС на Украйна: Русия удари с рекорден брой дронове и ракети тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тази нощ Русия атакува Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, което е рекорд от средата на юли, на фона на засилващите се усилия на САЩ да бъде постигнато мирно споразумение, предадоха Франс прес и БТА, позовавайки се на изявление на украинските военновъздушни сили.

"Врагът атакува с 614 въздушни оръжия", се казва в публикация на украинските ВВС в приложението "Телеграм". Те уточниха, че са унищожили 546 дрона и 31 ракети.

Най-малко един човек е бил убит, а 18 ранени при въздушните нападения над Западна Украйна, съобщиха местните власти. Поразено e съоръжение на американски производител на електроника.

Един човек бе убит и трима бяха ранени в град Лвов, а на 26 жилища са нанесени щети, каза управителят на Лвовска област Максим Козицки.

При ракетна атака срещу град Мукачево са ранени 15 души и е унищожен производствен склад, съобщиха службите за извънредни ситуации и местните власти в западната Закарпатска област.

В репортаж на националната телевизия областният управител Мирослав Билецки, застанал до сграда, обгърната от дим, каза, че това е бил завод за производство на потребителска електроника.

Външният министър Андрий Сибига осъди нападението в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Завод с изцяло гражданско предназначение без нищо, свързано с отбраната или армията", каза той. "Това не е първата руска атака срещу американски компании в Украйна, след ударите срещу офисите на "Боинг" в Киев тази година и други нападения", добави Сибига.

"Ето защо усилията Русия да бъде принудена да сложи край на войната са толкова важни", каза още украинският външен министър.

Новата атака бе извършена на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Москва, която отрича да насочва ударите си срещу цивилни, използва ракети и дронове срещу украински селища, разположени далече от фронтовата линия, отбелязва Ройтерс.