Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожие, каза в разговор с журналисти вчера украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от кореспондент на Укринформ.

„Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие", каза Зеленски.

Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна, посочва БТА.

„Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите", подчерта президентът.

На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в Запорожка област, припомня Укринформ.

