Решават с референдум през октомври да бъде ли президент осъдения Додик

Референдумът в босненската Република Сръбска, на който гражданите да се произнесат дали приемат присъдата срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик, с която се прекратява мандатът му като президент на тази полуавтономна част на Босна, ще се проведе на 18 или 25 октомври. Това реши на заседание снощи управляващата коалиция на Република Сръбска, съобщи БТА, като се позова на местната телевизия РТРС.

Датата ще бъде включена в Решението за свикване на референдум, което ще бъде представено в петък на заседанието на парламента на Република Сръбска.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина взе решение за прекратяване на мандата на Додик няколко дни след като в началото на август апелативен съд потвърди по-ранната присъда, с която босненският сръбски лидер е осъден на една година затвор и забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит. Съдът на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на защитата срещу решението на ЦИК.

По закон ЦИК трябва да свика предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни. Мандатът на избрания президент ще продължи до общите избори, предвидени за октомври следващата година.

Присъдата на Милорад Додик е безпрецедентна в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик отхвърли присъдата на Съда на Босна и Херцеговина и решението на Централната избирателна комисия и обяви референдум в Република Сръбска за края на септември, на който гражданите да кажат дали подкрепят присъдата за прекратяването на мандата му.

Конституцията на Босна и Херцеговина не съдържа разпоредба, която изрично да разрешава или забранява провеждането на референдум, но никое от по-ниските нива на управление не може да свика референдум само в част от територията, който се отнася до компетенциите и решенията на държавата Босна и Херцеговина, отбелязва Радио Свободна Европа.

Шестдесет и шест годишният Додик, известен с проруските си и националистически позиции, заема високи държавни длъжности от почти 30 години. През последното десетилетие той се застъпва за отделянето на Република Сръбска от Босна и Херцеговина и обединението ѝ със Сърбия, отбелязва Ройтерс.