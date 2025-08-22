Волята на хибакуша, оцелелите от атомния взрив в Хирошима: "Никой друг не бива да страда така!" (Видео)

"Градът беше изпепелен и хората се захванаха да го издигнат от разрухата. В недоимък те градяха къщи, отдали се трескаво на идеята за едно ново селище, посветено на човешкия стремеж за мир. Раждането на новия живот ги изпълваше с радост, а стопанското оживление с надежда. По всичко личеше, че хората в града се завръщаха към нормалния си ритъм на живот. Но вместо да зараснат, дълбоките белези от изгарянията станаха твърди келоиди. Скръбта и горчивината по онези, които те обичаха, но загубиха навеки, никога не ги напусна. Дните се нижеха един след друг, под тежестта на физическото и душевно страдание".

Из експозицията на "Възпоменателния музей на мира" в японския град Хирошима

Утрото на 29 септември 2024 година вещаеше приветлив и горещ ден в Хирошима. Но каквато топлина може да има само през пролетта или за последно през есента. Хирошима се пробуждаше отново. На пограничната бразда и с родилния си белег от раждането на нашето съвремие. Казват, че денят се познава от заранта. Дали всеки път е така?

Оцелелият

Срещата ни с Косеи Мито* е отредена да бъде в подземния етаж на "Възпоменателния музей на мира", под силно концентрирания ужас над нас. В утробата на своята майка днес той е най-младият оцелял в атомната бомбардировка над Хирошима на 6 август 1945 година. Когато се срещнахме Косеи Мито е 78-годишен жизнен, жилав и със загар мъж. Бивш учител, понастоящем екскурзовод-доброволец, приел мисията да разказва по думите му за тъмната страна на Япония. За 18 години беседата му за случилото се в Хирошима преди 80 години са чули хиляди души от 180 държави по света. Аз съм 45-ият от България. Казва, че цени всяка среща, защото знае, че тя не ще се повтори вече. "Не можем да променим миналото, но можем да променим бъдещето" е неговото любимо послание.

Косеи Мито още вярва, че световното обществено мнение ще окаже натиск за пълното унищожаване на ядрените оръжия, защото мирът не може да покълне от омразата.

Графична възстановка - секунди преди и след хвърлянето на бомбата над Хирошима, която е представена във Възпоменателния музей на мира

Три самолета на американските военновъздушни сили В-29 прелитат над Хирошима на 6 август 1945 година. Първият е "The Great Artiste" ("Великият творец"). Това е и единственият от трите бомбардировача, който лети както над Хирошима, така и над Нагасаки три дни по-късно. С него, чрез парашути е спуснато оборудване, което да измерва параметрите при взрива. Вторият B-29 е "Enola Gay" ("Енола Гей"). Той пренася и пуска атомната бомба над града, засекретена под името "Малчугана". Третият самолет – "Necessary Evil" ("Необходимо зло"), заснема случилото се.

Мостът "Айой" над реките Мотоясу и Хонкава е идеалната мишена за "Енола Гей". Целта е разположена в търговското сърце на Хирошима, по онова време значим военно-промишлен център, с Т-образна форма, правеща я разпознаваема цел от 9 000 – 10 000 метра височина. Атомната бомба се взривява на 600 метра над земната повърхност в непосредствена близост над моста Мотоясу 43 секунди след нейното пускане от бомбардировача.

Атомната бомба над Хирошима съдържа 50 килограмово ядро от обогатен Уран-235. Освободените при взрива енергия, топлина и радиация се дължат на ядреното делене на под един килограм от съдържащия се уран. Това е така, защото деленето предизвиква взрива, който освобождава урана и реакцията спира мигновено. Налягането и температурата във вътрешността на бомбата са толкова високи, че я изпаряват още преди пълното активиране на целия ѝ товар.

Две секунди след взрива са нужни на огненото кълбо да се стовари върху земната повърхност. Температурата около епицентъра на детонацията доближава 4 000 градуса по Целзий. Повечето от намиращите се хора в радиус от 1 километър от зоната на взрива загиват моментално. Телата им са овъглени или изпарени и само образувалите се сенки по каменните останки напомнят за тях. Градът в тази си част е изравнен със земята, а устоялите сгради и дървета се броят на пръсти. Взривът освобождава и огромно по количество радиация.

В мига на експлозията се отчита огромно разширяване на атмосферния въздух заради високата температура. Шоковата вълна се разпростира със свръхзвукова скорост във всички посоки, подобно на невидима стена. Идвайки отвисоко и отскачайки от повърхността, тя нанася големи щети върху всичко изпречило ѝ се по пътя.

С утихването на експлозията въздушното налягане в центъра достига екстрено ниски стойности и въздухът започва да се завръща от зоните на поразяване към центъра на експлозията. Нужна е само една минута за развиване на всички тези процеси след взрива.

Избухналата във въздуха бомба образува огромен облак, сякаш е гигантска гъба и с връх, извисяващ се до стратосферата. Той се изпълва мигновено с радиоактивен прах и сажди от бушуващите на повърхността пожари, за да се върнат на земята като радиоактивен отпадък със завалялия тридесетина минути по-късно над Хирошима "черен дъжд".

Силна жажда мъчи оцелелите. Но нито проливният радиоактивен дъжд я утолява, нито пък намират спасение в течащите през руините на града реки, чиито води скоро се изпълват с безбройните трупове на удавници. Отнема месец, за да се кремират труповете на жертвите, а зловонието се носи навред из Хирошима.

До края на 1945 година загиват приблизително 140 000 души, или около 40 процента от тогавашното население на града. Половината от тях умират още на 6 август. Сред тях има корейци, американски военнопленници и студенти от други азиатски страни.

Понастоящем в Япония живеят около 106 820 оцелели в атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки. Тези хора се наричат "хибакуша". Имената им са вписани в регистър и се ползват със специален статут в японското общество. Оцелелите са разпределени в четири категории, в зависимост от степента им на излагане на взрива. В първа категория са вписани 63 337 оцелели, във втората 19 901, в трета – 16 984 и накрая оцелелите в утробата на своите майки са в четвърта категория и те наброяват – 6 514 души. В тази, четвърта категория е вписан и Косеи Мито.

Градът

С влезлия в сила на 6 август 1949 година Закон за възстановяването на Хирошима като възпоменателен град на мира, той се превръща в специален обект на правовия мир в Япония. Състоящ се от седем члена, това е първият закон, който е приет въз основа на чл. 95 на Конституцията на страната. По силата на това законодателство Хирошима има мисия - да олицетворява копнежа и стремежа на човек към траен мир и доброволния отказ на Япония да воюва. А градската управа насочва усилията си да разпространява културата на мира по света, така че да постигне някой ден своя идеал за сигурен свят без ядрени оръжия. Със собствените и подкрепяните от него мирни инициативи, Хирошима днес символизира призива за световно ядрено разоръжаване. Учредената през 1956 година японска организация "Нихон Хиданкьо" (Nihon Hidankyo)" на оцелелите в атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки получи Нобеловата награда за мир за 2024 година "за усилията им да постигнат свят без ядрени оръжия и показвайки чрез свидетелски показания, че ядрените оръжия не трябва да бъдат използвани никога вече".

Град Хирошима и купола Кенбаку

Днес средната възраст на оцелелите в атомните взривове надхвърля 86 години и някой не толкова далечен ден с тях ще си отиде и последният жив спомен за август 1945 година. За да не допусне това Хирошима се готви за този момент - виртуална реалност те отвежда в утрото на 6 август 1945 година в града, заснети и обработени с "Изкуствен интелект" свидетелски показания на хибакуша създават илюзията за близка среща с възрастните хора, а по създадена през 2022 година програма вече се обучават т. нар. носители на познанието за събитията отпреди 80 години. Надеждата, че споменът за последиците от атомната бомба ще остане жив за идните поколения, е в основата на пирамидата и е единият от трите стълба, на които се крепи

Инициативата за мир на Хирошима.

Във втория стълб са усилията на града за повишаване на съзнанието за мир сред световната общественост. Разпространявайки семената на културата на мира, отричаща всяка форма на насилие, от Хирошима се стремят да превърнат своя идеал за сигурен свят без войни и атомни оръжия в глобално споделена ценност, която да въздейства и възпира политиците в тяхното желание и решение да воюват. Това градът се опитва да постигне със своята подкрепа и принос към устойчив живот и общества, съгласно целите на ООН за устойчиво развитие на света.

Но над двата посочени подхода, в пирамидата на Инициативата за мир стои идеалът за края на войните и пълното унищожение на оръжията за масово унищожение, защото той изразява волята на хибакуша - "никой друг не бива да страда така, както страдахме ние".

Първото посещение на действащ президент на САЩ Барак Обама в Хирошима през 2016 година, призивът за мир на папа Франциск оттам през ноември 2019 година и срещата на върха на индустриално развитите страни от Г7 през пролетта на 2023 година, с приетата тогава Визия от Хирошима за ядрено разоръжаване, са сред най-значимите успехи на Хирошима по пътя на града към постигане на своята мисия.

"Вярваме, че те (ръководителите на страните от Г7 и ЕС, бел. авт.) взеха със себе си нашия дух", казват от градската управа на Хирошима. Такава е и целта на местната Програма за насърчаване на посетители от цял свят на града.

Създадената през 1982 година инициатива "Кметове за мир" от тогавашния кмет на Хирошима Такеши Араки е друг пример за прилагания подход "отдолу-нагоре" за въздействие върху политиките на национално ниво. Инициативата е регистрирана като неправителствена организация към Икономическия и социален съвет на ООН през 1991 година. Членове на "Кметове за мир" към 1 август 2025 година са 8 509 града от 166 държави и региона по света. От България те са десет и това са Габрово, Гора Оряховица, Калугерово, Казанлък, Ловеч, Русе, София, Свети Влас, Велико Търново и Враца. Инициатива сред мрежата от членуващите градове в "Кметове за мир" е разпространението на разсад от семена от оцелели след атомната бомбардировка дървета. Такива има много и кметството на Хирошима събира от тях семена, за да подготви посадъчен материал.

Изчитаната всяка година на 6 август Декларация за мир от действащия кмет на Хирошима, каквато традиция съществува от 1952 година, е друг съществен елемент от усилията на града за разпространение на послания за устойчив мир без ядрени оръжия.

Днес градската управа на Хирошима не таи илюзии, че ядреното разоръжаване е постижима цел. Но това не е основание те да захвърлят разказите и предупрежденията за реалността от употребата на оръжията за масово унищожение.

Детето

Когато се срещнахме с Шун Сасаки** в Хирошима през септември 2024 година той беше единадесет годишен, ученик в пети клас. Приветлив, усмихнат и жизнерадостен хлапак. Посрещна ни с отличителна жълта жилетка, бейзболна шапка на главата и папка в ръка. На жилетката пишеше Шун, а над малкото му име беше указано, че е дете екскузровод-доброволец. Както светлоотразителната жилетка, така и бейзболката му бяха целите изписани с инициали и благопожелание от мнозината посетители, които той вече беше развел из Възпоменателния парк на мира в Хирошима, с почиващите там кости на толкова много хора. За четири години Шун Сасаки е развел хиляди чуждестранни туристи от цял свят.

Шун Сасаки, екскурзовод доброволец във Възпоменателния парк на мира в Хирошима

Обиколката ни започна от Атомния купол. Но преди това се опознахме един друг под приятната сянка на дърветата. Що за мир е този, когато не всеки е щастлив от него, се пита Шун Сасаки.

- Кога и как започна да се занимаваш като екскурзовод-доброволец?

- Чудех се защо тази сграда тук (показва ни Атомния купол – бившия Изложбен център на Търговско – промишлената палата на Хирошима, бел. авт.) е в такова ужасно състояние. С майка ми се поровихме и научих отговора. Тогава поисках да разпространявам мир от Хирошима и това е причината да започна като екскурзовод-доброволец.

- Откога се занимаваш като екскурзовод?

- От около 4 години. Започнах седемгодишен. С беседи на английски от самото начало.

- Какво ти казаха твоите приятели, когато сподели с тях в училище с какво си се захванал. Каква беше реакцията им?

- Всъщност не говоря много за това с приятелите ми. А и те имат различни интереси.

- Не мислиш ли, че е важно младите хора да знаят за случилото се?

- Смятам, че за хората е важно да учат за мира.

- А от какво се вълнуват приятелите ти?

- Вълнува ги спортът – отговаря през смях Шун Сасаки.

- Какво означава мирът за тебе?

- Има много различни форми на мир в света – като например да няма война, но за мене лично мирът е в усмивката към всеки един, така че да се почувства щастлив.

Но защо е толкова трудно да бъдеш щастлив, да живееш в мир? Питал ли си се?

Добре е, когато светът е в мир. Но какво, ако не всеки е истински щастлив от този мир? Затова трябва да бъдем истински щастливи, за да постигнем и истински мир.

- Какъв си се представяш след 10 години?

- Не знам дали ще продължавам да бъда екскурзовод. По-вероятно е да не бъда такъв, но стига да мога бих вършил тази работа с радост.

- Започнал си на седем години с туровете си. Но за тях ти е нужна и подготовка – за събиране на информация по този много сериозен въпрос и в океана от информация по темата. Как се справяш?

- С майка ми направихме проучвания, гледах и много видео материали.

- Кое ти въздейства най-много от всичко случило се в Хирошима и атомната бомба?

- Най-много ми въздейства Детският мемориал на мира. На него е изобразена малкото момиченце Садако Сасаки, починала на 12 години. Била е почти на моите години. Като малчуган бях наистина шокиран от това, че си е отишла завинаги заради атомната бомба.

- Колко често организираш обиколки?

- Два – три пъти месечно.

- Сигурно си срещал много хора от цял свят.

- Може и да съм развеждал хиляда човека, но със сигурност има страни, с чиито жители все още не съм се срещал.

- Има ли жертви на атомната бомба в твоето семейство?

- Да, пра- прабаба ми е оцеляла от атомната бомбардировка. Тя е починала.

- Виждал ли си я или си научил за нейната история от твой близък в семейството?

- Не съм, но знам нейната история от прадядо ми. Той научил, че ми предстои да бъда екскурзовод и ми разказа нейната история.

- Искаш ли да отправиш силно послание на света?

- Бъдете просто щастливи. Хубаво е да си различен. Не се гневете на различните култури. Няма нищо лошо в това да бъдеш различен.

Шун Сасаки се надява някой ден ядрените оръжия да бъдат заличени от лицето на земята, макар да не е убеден, че този ден ще настъпи.

На раздяла подарява на групата ни от журналисти от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия и България, направени от него традиционни жерави оригами. Като онези, които болното от левкемия момиче Садако Сакаки прави в края на своя живот, с надеждата, че така ще ѝ се сбъдне желание. Днес жеравите оригами са символ на мира от Хирошима.

Детската ”Песен за Фениксовото дърво“, дърво, оцеляло след атомната бомбардировка в непосредствена близост до взрива, днес то е част от Възпоменателния парк на мира

Краят

Щом Косеи Мито си отиде от този свят, семейството му ще извести градската управа на Хирошима за неговата кончина и ще върне свидетелството му за хибакуша. Тогава името на Косеи Мито ще се добави в свитъка с имената на останалите хиляди жертви, съдържащ се в кенотафа, зад когото монумент на две длани в езерото на мира са обърнати към небето.



Авторът е журналист в БТА. Информацията в материала е въз основа на участието му в програма за журналисти на Министерството на външните работи на Япония, провела се през септември – октомври 2024 г.



* Косеи Мито е отличен за "Гражданин на годината" през 2023 година във филантропската инициатива на компанията, произвеждаща часовници "Ситизен Уоч" (Citizen Watch).

** Шун Сасаки бе удостоен с честта да бъде едно от двете деца от Хирошима, които изчетоха на глас "Ангажимента към мира" по време на тазгодишната възпоменателна церемония в Хирошима по повод 80 години от атомната бомбардировка на града.