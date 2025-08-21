Делото за употреба на звуково оръдие срещу демонстранти в Белград на трупчета

Прокуратурата за борба с организираната престъпност в Сърбия спря да работи по твърденията за употреба на звуково оръдие срещу демонстранти на 15 март в Белград, предаде РТС.

Делото бе образувано в Прокуратурата за борба с организираната престъпност в края на май след няколко внесени обвинения в тероризъм, между които и жалбата на опозиционната Демократическа партия.

Тъй като обаче делото съдържа и документация, защитена с гриф „строго секретно", не бяха публикувани допълнителни подробности, допълва БТА.

Делото по случая със звуковото оръдие беше образувано от Първа основна прокуратура веднага след протеста в Белград на 15 март, а три дни по-късно от там обявиха, че оръжието не е било използвано и че продължава разследването, за да се установи какво е причинило паника сред участниците.

В становището на прокуратурата се посочва, че е образувано досъдебно производство и е изпратено искане до Министерството на вътрешните работи за събиране на информация, за да се установи дали е използвано звуково оръжие или друго общоопасно устройство, което е причинило или е могло да причини опасност за живота на протестиращите на 15 март.

В свои доклади две министерства и Агенцията за сигурност и информация заявиха, че недвусмислено е установено, че структурите и техни членове, ангажирани с охраната на протеста, „не са чули, видели и използвали т. нар. звуково оръдие".

До края на май тази година прокуратурата е разпитала 170 души по случая с евентуалната употреба на звуково оръдие.

Според участници в протеста на 15 март около 19:11 ч. местно време са чули звук, който наподобява приближаващ дрон или автомобил. В този момент протестиращите традиционно са отдавали почит на жертвите на трагедията в Нови Сад.

След 15 март различни представители на правителството и президента Александър Вучич отрекоха да са използвали и двата вида звуково оръдие, закупено от Министерството на вътрешните работи през 2021 г., а по-късно поканиха американските и руските служби да направят свое разследване на инцидента.

През април Вучич обяви, че според заключенията в доклад на ФБР акустичните устройства на сръбската полиция не са били използвани на 15 март.

Според организаторите на протеста на 15 март в Белград са участвали 500 000 души и той е най-многобройният от началото на антиправителствените протести в Сърбия, възникнали след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад миналата година, където загинаха 16 души.

Вълна от социално недоволство обхвана цялата страна след трагедията в Нови Сад. Студентите блокираха над 60 факултета в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии и финансиране от чужбина стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.