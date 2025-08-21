Мицотакис обсъдил ситуацията в Газа с египетския президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Гърцкият премиер Кириакос Мицотакис обсъди ситуацията в Газа и региона в телефонен разговор с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", като се позова на изявление на гръцкото правителство.

Мицотакис приветства новото предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което делегация на палестинската групировка "Хамас" получи в Египет по-рано тази седмица, като двамата лидери обсъдиха координацията и сътрудничеството между двете държави при двустранни и регионални въпроси.

Разговорът между гръцкия премиер и египетския президент идва след съобщения в турската преса, че е възможно Египет да се присъедини в разработената от Турция програма за изтребители КААН (KAAN), отбелязва "Катимерини". Според твърденията има затопляне на отношенията между Анкара и Кайро, които бяха обтегнати от 2013 г. след свалянето на президента Мохамед Морси.

Турски източници обаче казаха, че програмата за изтребителите КААН няма местни двигатели или масова продукция и отрекоха каквото и да е споразумение за съвместно производство с Египет. Те подчертаха, че военновъздушните сили на Кайро предпочитат американски или френски изтребители и преминаването към турски самолети би имало тежка дипломатическа цена.

Миналата седмица турският външен министър Хакан Фидан посети Кайро след решението на Израел да наложи пълен контрол над Газа, като подчерта общите позиции на Анкара и Кайро по регионални въпроси.

Атина, която подписа споразумение за изключителната икономическа зона с Кайро, разглеждано като противодействие за турските претенции в Източното Средиземноморие, следи сближаването отблизо, допълва БТА.

Гръцки длъжностни лица подчертават, че партньорството между Гърция и Египет е жизненоважно за стабилността в региона.