Зеленски чака "силна реакция" от страна на САЩ, ако Путин не е готов да се срещнат

Киев би искал "силна реакция" от Вашингтон, ако Владимир Путин не прояви желание за двустранна среща. Това е заявил президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Американският президент се опитва да посредничи за мир между двете воюващи страни, но призна, че Путин, с когото Зеленски е търсил среща на четири очи, може да не иска да сключи сделка.

"Отговорих веднага на предложението за двустранна среща – ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?", заяви Зеленски по време на пресконференция вчера.

"Ако руснаците не са готови, бихме искали да видим силна реакция от САЩ", допълни той.

Въпреки вълната от дипломация през последните дни между Тръмп и руския му и украинския му колега, пътят към мира остава несигурен, докато Вашингтон и съюзниците му се опитват да решат как трябва да изглеждат гаранциите за сигурност на Украйна.

Зеленски заяви, че не е ясно какви отстъпки по отношение на територията е готова да направи Москва, за да сложи край на войната. По-рано Тръмп каза, че и Киев, и Москва ще трябва да отстъпят територии.

"За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, нека първо чуем какво иска да направи Русия", каза украинският президент.

Зеленски добави, че среща с Путин ще бъде възможна след определянето на общите очертания на споразумението за гаранциите за сигурността на Украйна със западните страни, като спомена поименно Швейцария, Австрия и Турция като възможни страни, които могат да домакинстват подобна среща.

"Искаме да постигнем разбирателство за архитектурата на гаранциите за сигурност в период от седем до десет дни. И на базата на това разбирателство възнамеряваме да организираме тристранна среща", включваща американския президент Доналд Тръмп, добави той.

"Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа", каза още Зеленски.

В отговор на въпрос дали унгарската столица Будапеща би могла да е домакин на бъдеща украинско-руска среща, украинският президент заяви, че това би било "предизвикателно".

Унгария - най-близкият руски съюзник в ЕС – вече два пъти предложи да бъде домакин на преговори между Киев и Москва, припомни днес унгарският външен министър Петер Сиярто.

Зеленски подчерта също, че Китай не може да бъде гарант за сигурността на Украйна предвид близостта му до Русия и добави, че е помолил Тръмп да убеди унгарския премиер Виктор Орбан да не блокира започването на преговори за присъединяването на Украйна към ЕС.

"Президентът Тръмп обеща неговият екип да работи по този въпрос", подчерта украинският лидер.

Украинският президент коментира и атаката през нощта срещу западната Закарпатска област, при която бяха ранени 15 души.

"Засега няма сигнал от Москва, че наистина ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на тази война", написа Зеленски в приложението "Телеграм". "Необходим е натиск. Тежки санкции, тежки мита", добави той.

Зеленски заяви също, че Русия струпва войски в окупираната част на Южната Запорожка област и обяви, че страната му успешно е тествала нова ракета с обсег от 3000 километра, наречена "Фламинго", чието масово производство трябва да започне в началото на следващата година.