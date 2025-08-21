17-годишно момиче е жестоко убито край Амстердам, докато се прибира с колело от парти

17-годишно момиче е било брутално убито край Амстердам, докато се прибира от парти с колело. Тялото е открито около 4 часа във водата на един от каналите, като по него има множество следи от насилие.

Момичето е намерено мъртво във водата близо Дуйвендрехт в сряда сутринта, докато се е прибирало с колело от вечерно излизане в нидерландската столица, съобщи полицията. Разследващите издирват един извършител, който също може да е карал колело, пише nltimes.nl.

Полицията търси свидетели и моли всеки, който е видял момичето да се прибира с колело, да се яви. То е имало светла кожа и руса коса със средна дължина