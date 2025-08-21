Смъртоносни "сини дракони" затвориха плажовете в Испания

Затвориха плажовете в Испания заради смъртоносен морски обитател. Властите забраниха къпането по крайбрежието на Коста Бланка, чиято ивица е дълга около 11 километра. В морето са забелязани редки и силно опасни морски обитатели – т.нар. „сини дракони“.

Червени флагове бяха издигнати по плажовете в Гуардамар дел Сегура, след като бяха открити екземпляри от редкия вид. Този морски охлюв, известен още като „най-красивия убиец в океана“, се храни с отровни животни като португалската медуза-човекоуйбиец и съхранява в тялото си техните токсични клетки.

Ужилването на „син дракон“ може да предизвика силна болка, гадене, повръщане и тежки алергични реакции, пише bTV.

Кметът на Гуардамар Хосе Луис Саес обяви, че къпането остава строго забранено до второ нареждане: „На плаж Виверс бяха открити два екземпляра от Glaucus atlanticus. Напомняме, че въпреки яркия си цвят и малкия си размер (около 4 см), животното е силно отровно и не бива да се докосва“, каза той, цитиран от „Дейли мейл“.

Общината е започнала превантивна операция за наблюдение на морските течения и възможното поява на нови екземпляри. На туристите се препоръчва, ако видят такова създание, да не го пипат дори с ръкавици, а да сигнализират спасителите. При ужилване мястото трябва да се измие със солена вода, а пострадалият незабавно да потърси медицинска помощ.

Въпреки забраната, на плаж Виверс вчера имаше много хора, като част от тях дори влизаха във водата, рискувайки сериозни глоби. Спасители с мегафони бяха инструктирани да напомнят на туристите за опасността.

Подобни случаи не са новост за Коста Бланка. През 2018 г. също бе наложена забрана за къпане след нашествие на португалски медузи, като тогава 11-годишно момче бе прието в болница след ужилване. През уикенда „сини дракони“ бяха забелязани и край Ла Линеа де ла Консепсион близо до Гибралтар, където шест екземпляра бяха изхвърлени на брега. Там плажът беше временно затворен.