Преместиха 113-годишна църква в Швеция на 5 км (Видео)

113-годишна църква в шведския град Кируна бе преместена с 5 километра. Екипи от инженери извърши успешно сложната операция с преместването на една от най-големите и дървени постройки в страната – 113-годишната градска църква. Операцията, продължила два дни, е извършена с изключителна прецизност, за да бъде запазена уникалната архитектура на сградата.

Църквата, определяна като най-красивата дървена сграда в Швеция, вече се намира в новия център на града. Преместването било наложително заради разширяването на най-голямата подземна мина за желязна руда в света, която застрашаваше досегашното местоположение на харама.

Специалисти обясняват, че сградата вече е на ново място, но работата не е приключила. Камбанарията, която е отделна постройка, ще бъде преместена самостоятелно на 26 август.

Предстои църквата да бъде напълно укрепена и адаптирана към новата си среда, информира НОВА.