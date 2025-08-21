Северна Корея построила тайна военна база за балистични ракети до границата с Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай, твърди ново проучване на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания, цитиран от "Гардиън". В нея може да се помещават най-новите балистични ракети с голям обсег на Пхенян.

Посочва се, че оръжията "представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и континенталната част на Съединените щати".

"Недекларираната", по думите на мозъчния тръст, ракетна оперативна база "Синпунг-донг" се намира на около 27 км от китайската граница.

Съоръжението в провинция Северен Пхьонган вероятно помещава шест до девет междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави и техните пускови установки, се казва още в проучването.

Северна Корея засили програмата си за ядрени оръжия след неуспешната среща на върха със Съединените щати през 2019 г., а лидерът Ким Чен Ун наскоро призова за "бързо разширяване" на ядрения капацитет на дипломатически изолираната страна, коментира "Гардиън".

Доклад на Център за стратегически и международни изследвания посочва също, че базата е една от около 15-20 бази за балистични ракети, съоръжения за поддръжка, съхранение на ракети и бойни глави, които Северна Корея никога не е декларирала, цитира БНР.

Изданието допълва, че след сближаването на Пхенян с Москва след руската инвазия в Украйна, южнокорейски и западни разузнавателни агенции преценяват, че Северна Корея е изпратила над 10 000 войници в Русия през 2024 г. – предимно в Курска област, заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.