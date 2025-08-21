Задържаха в Италия заподозрян за взривяването на "Северен поток"

Германските прокурори обявиха, че е арестуван украински гражданин, заподозрян в съучастие в координирането на саботажа на газопроводите „Северен поток" през 2022 г., пише "Политико".

Федералният главен прокурор заяви, че италианската полиция е задържала Серхий К. през нощта в Римини по силата на европейска заповед за арест. Той е обвинен, че е един от организаторите на операцията по поставянето на експлозиви на газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" в близост до датския остров Борнхолм през септември 2022 г.

Експлозиите са причинили масивни изтичания на газ и са нанесли сериозни щети на двата газопровода, прекъсвайки важната енергийна връзка между Русия и Европа.

Разследващите смятат, че групата е използвала яхта, наета от германското пристанище "Росток" под фалшиви самоличности, за да транспортира експлозивите до мястото. По-късно на борда са открити следи от военния експлозив октоген.

Според германските власти, Серхий К. е силно заподозрян в координиране на атаката заедно с други лица. Той е обвинен в причиняване на експлозия, извършване на антиконституционен саботаж и унищожаване на инфраструктура.

Арестът бележи пробив в сложно разследване, което обхваща няколко държави. Швеция и Дания приключиха разследванията си без да назоват заподозрени по-рано тази година, докато Германия продължи с разследването, фокусирайки се върху малък екип от водолази и помощни кадри, за които се смята, че са изпълнили мисията. Доклади от западни официални лица сочат възможни връзки с украински мрежи, въпреки че Киев последователно отрича всякакво участие.

Заподозреният ще бъде прехвърлен в Германия, за да се изправи пред федерален съдия в Карлсруе.