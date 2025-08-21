Украйна: Поразихме руска петролна рафинерия и други съоръжения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински дронове поразиха нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област. Това предаде Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб на украинските въоръжени сили във фейсбук.

Операцията е имала за цел да намали способностите за нападения на Русия и създаде препятствия пред маршрутите за доставка на гориво до нейните военни части.

Според Генералния щаб Новошахтинската рафинерия е един от най-големите доставчици на нефтопродукти в Южна Русия. Тя играе роля и в поддръжката на руските въоръжени сили. Общият капацитет на резервоарите на рафинерията надхвърля 210 000 куб. метра, пише БТА.

В резултат на украинското нападение на мястото са регистрирани множество експлозии, отбеляза Укринформ.

Украинските сили за специални операции са използвали и дронове с голям обхват, за удари срещу склад за безпилотни летателни апарати и логистичен център на руската армия в окупираната Донецка област.

Атакуван е и склад за гориво и смазочни материали на руската армия във Воронежка област.

Междувременно стана ясно, че няколко руски области и части от Украйна под контрола на Москва са докладвали за недостиг на бензин, след като Киев засили атаките си срещу руски петролни рафинерии този месец и на фона на засиленото сезонно търсене на горива.

На 28 юли Русия наложи на нефтопреработвателните си предприятия забрана за износ на бензин, за да предотврати недостиг в пиковия летен сезон заради летните пътувания и прибирането на зърното. Според участници на пазара на горива обаче тези мерки не са достатъчни.