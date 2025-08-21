Почина Франк Каприо - „най-милият съдия в света“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският съдия и звезда в социалните медии Франк Каприо е починал на 88-годишна възраст, съобщиха от семейството му.

През 40-годишната си кариера в Род Айлънд той се прослави с това, че използваше състрадание и хумор, за да взема решения, които отчитаха личните обстоятелства на хората на подсъдимата скамейка, пише Би Би Си.

Видеоклиповете на съдия Каприо, председателстващ дела в хитовото си телевизионно шоу „Caught in Providence", са имали милиарди преглеждания в социалните медии, което му спечели титлата „най-милият съдия в света".

Смъртта му след диагноза за рак на панкреаса беше обявена в официалния му Instagram акаунт, където беше запомнен с „топлотата" си и „непоколебимата вяра в добротата на хората".

Съдия Каприо е председателствал хиляди дела в родния си град Провидънс, Роуд Айлънд, преди да започне кариерата си в телевизията.

Характерният му стил в съдебната зала доведе до появата на вирусни клипове, в които той кани деца да седнат до него зад съдийската маса по време на делата или обявява пухкава играчка „мини-съдия" с неговия образ.

Видеоклип в ТикТок, показващ сутрешната му рутина – миене на зъби, подписване на книгата си и гледане на клипове от собственото му шоу – е имал над 5 милиона преглеждания.

В интервю от 2019 г. съдия Каприо каза, че съдебните му заседания „показват част от живота в Род Айлънд, която е много интересна и отразява същите проблеми, с които се сблъскват хората в цялата страна".

Дейвид Каприо, синът му, благодари на феновете за любовта и подкрепата им и призова хората да „разпространяват малко доброта" в памет на баща си.

В изявление в Инстаграм пред 3,4-те си милиона последователи съдия Каприо беше запомнен с „безбройните актове на доброта, които вдъхнови".

„Неговата топлота, хумор и доброта оставиха незаличима следа у всички, които го познаваха", се казва в изявлението.

По време на излъчването си „Caught in Providence" беше номинирано за три награди „Daytime Emmy", а съдия Каприо спечели две от номинациите си миналата година.

Компанията, която стои зад него, Debmar-Mercury, отдаде почит на „уникалния подход на съдия Каприо, основан на състрадание и здрав разум".

След като през 2023 г. му беше поставена диагноза рак на панкреаса, съдия Каприо заяви, че е „напълно готов да се бори с всички сили" и благодари на последователите си за подкрепата.

В един от последните си постове в социалните медии съдия Каприо обяви, че се е върнал в болницата след „усложнение" в лечението си и помоли последователите си да се молят за него.

Съдия Каприо оставя съпругата си Джойс Каприо, с която са били заедно почти 60 години, както и петте си деца, седем внуци и двама правнуци.