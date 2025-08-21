ООН: Недохранените деца в Газа може да умрат по време на израелската операция

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини изрази тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, ще умрат, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лазарини каза, че данните показват шесткратно увеличение в броя на децата, страдащи от недохранване в град Газа от март насам.

"Имаме население, което е изключително изтощено и което ще се сблъска с нова голяма военна операция", каза той по време на среща в пресклуб в Женева. "Много от тях просто няма да имат сила да преживеят ново разселване", добави той.

"Ако няма кризисен план, тогава те (децата, страдащи от недохранване) със сигурност ще бъдат осъдени (на гладна смърт)", добави той, обръщайки се към събеседниците си на френски език.